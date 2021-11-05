Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı kapılarını açtı

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, kuyumculuk ve mücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Altının tarih boyunca hep değerli bir maden olduğunu belirten Karaloğlu,“Altın madeni devletlerin zaman zaman kuruluşuna, yıkılışına vesile olmuş, medeniyetler kurmuş ve yıkmış bir nesne, bir metal, maden. Bugün de stratejik bir sektör ve insanlık var oldukça da stratejik sektör olmaya, değerli olmaya insan için hem bir mücevher hem de bir tasarruf aracı olmaya ekonomileri yönlendirmeye devam edecek" dedi.

"Rabbim bu havamızı bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin"

Diyarbakır fuarlar şehri olsun diye bir gayretlerinin olduğunu belirten Karaloğlu,“Diyarbakır güzel, pozitif bir hava yakaladı. Ülkemizde, Diyarbakır’da huzurumuz, güvenimiz, pozitif bir havamız var. Rabbim bu havamızı bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Zaman zaman böyle güzelliklerin birilerine battığını görüyoruz. Onlar da aklını başına alsın. Bu şehrin huzura, birliğe, muhabbete ihtiyacı var. Diyarbakır emin adımlarla geleceğe yürüyor. Yaptığımız, yapacağımız bu sektörel fuarlar önemli. Bu fuarlar kentin hem ticari hayatını canlandıracak hem de turizmi çok çeşitlendirecek ve destekleyecek faaliyetlerdir” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalarla Diyarbakır’ın sektörde sadece tüketen değil hem üreten hem de ihracat yapan bir kente dönüşmesini temenni eden Karaloğlu, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Programa DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Yunus Öner, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektörü Meclis Başkanı Cihat Alagöz, Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk ve Mücevher İhracatları Birliği Başkanı Mustafa Kamar katıldı.