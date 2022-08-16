Mezopotamya gurme ve yöresel lezzetler fuarının onur konuğu Hatay

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve anlaşma sağladığı paydaş tarafından 15-20 Kasım’da kentte düzenlenecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın onur konuğu Hatay olacağı belirtildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı (DTB) Engin Yeşil, DTSO Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, 15-20 Kasım’da kentte düzenlenecek olan Mezopotamya Gurme Fuarı ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “15-20 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, gastronomi alanında kendini ispatlamış Hatay’ımızı onur konuğu olarak davet ediyoruz. Güneydoğu lezzetlerini Hatay lezzetleriyle buluşturmak istiyoruz. Başkanımıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

DTB Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, misafirperverliğinden dolayı Başkan Lütfü Savaş’a teşekkür ederek, iki il arasında kardeşlik protokolü imzalamak üzere Diyarbakır’a davet etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı konuşmada, konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Mezopotamya’nın ortasında tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri olan iki il Hatay ve Diyarbakır. Başkanlarımız buraya zenginliklerini paylaşmak üzere geldiler. Kasım ayında Diyarbakır’da olacağız” ifadelerine yer verdi.