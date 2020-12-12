Mezopotamya Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinden geçen ve Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Caddesi’ni birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesi’ndeki son etabında sıcak asfalt serme çalışmalarını başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Caddesi’ni yollarını birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt serme çalışmalarını başlattı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafında yürütülen çalışmalarda Mezopotamya Caddesi’nin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan yaklaşık 1 kilometrelik mesafenin 750 metrelik kısmına 9 santimetre kalınlığında 6 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek. Mezopotamya Caddesi’nin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan 300 metrelik bölümün imar sorunu giderildikten sonra tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını hava şartlarının el verdiği sürece devam ettirecek ve vatandaşların konforlu bir ulaşımdan faydalanmalarını sağlayacak.