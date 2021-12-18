Meteoroloji’den Diyarbakır’a sağanak yağış, ilçelere de kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ilçeleri için sağanak yağış ve kar uyarısında bulunarak, vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada “Diyarbakır’ın kuzey kesimleri Kulp, Lice, Dicle, Hani, Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil ilçelerinde kuvvetli metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise 15 ile 35 santim kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor” denildi.

Açıklamada, bu gece saat. 00.00’dan başlayan yağışların 20 Aralık Pazartesi günü saat. 12.00’a kadar süreceği ifade edilerek, “Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.