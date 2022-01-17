Meteorolojiden Diyarbakır için kar yağışı ve zirai don uyarısı

Diyarbakır Meteoroloji 15. Müdürlüğünden, bugün akşam saatlerinden itibaren hafta sonuna kadar il merkezinde ve kırsalda zirai don, yarın öğlen saatleri itibariyle de kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Diyarbakır il genelinde beklenen yağışların 18 Ocak 2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar, 20 santim üzeri şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına saatte 40 ile 70 kilometre hızıyla esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20 Ocak 2022 günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Zirai don uyarısı

Açıklamada, “Bugün akşam 17 Ocak 2022 akşam saatlerinden, 23 Ocak 2022 sabah saatlerine kadar Diyarbakır il genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden, çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadesine yer verildi.