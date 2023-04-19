Meteoroloji Diyarbakır için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyota gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır’ın kuzey ilçeleri olan Dicle, Eğil, Hani, Kocaköy, Lice, Hazro ve Kulp’ta yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.