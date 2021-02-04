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Mehmetçik kimsesiz yavru kediyi sahiplendi
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Sivrice Jandarma Karakolu bahçesinde bulunan 4 aylık yavru kediyi Mehmetçik sahiplendi.
DİYARBAKIR 04.02.2021, 14:17
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Sivrice Jandarma Karakolu bahçesinde bulunan 4 aylık yavru kediyi Mehmetçik sahiplendi.Annesi tarafından terk edilen ve aç kalan yavru kediyi sahiplenen Kulp İlçesi Sivrice Jandarma Karakolu askerleri yavru kediyi beslemeye başladı. Askerlerin maskotu haline gelen yavru kedi karakol bahçesinden gördüğü sevgiden dolayı artık ayrılamıyor.