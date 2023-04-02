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Meddah Yusuf Duru sevenleriyle buluştu
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN RAMAZAN DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKLER KAPSAMINDA MEDDAH YUSUF DURU SEVENLERİYLE BULUŞTU.
DİYARBAKIR 02.04.2023, 13:27
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde Meddah Yusuf Duru sevenleriyle buluştu.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın “Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka” mottosuyla başlattığı, sevilen isimleri vatandaşlarla buluşturduğu etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor.
Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Yusuf Duru, halk hikâyeleri, menkıbeler ve tarihten nükteler ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Gösteride anlattığı hikâyeler ile kimi zaman güldüren kimi zamanda hüzünlendiren menkıbelere yer veren Duru, izleyenlerden alkış aldı.