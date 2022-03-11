Mart ayında lapa lapa kar yağdı, Kulp yeniden beyaza büründü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde lapa lapa kar yağışı sonrası ilçe merkezi yeniden beyaza büründü. İlçe genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Kulp ilçesinde gece ilerleyen saatlerde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Kar yağışının etkili olduğu ilçede, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.