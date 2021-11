Mardin’de fidan dikme etkinliği

Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Mardin Adalet Ormanında 750 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Mardin’de izin kapsamı dışında Denetimli Serbestlik yükümlülükleri devam eden gönüllü yükümlüler ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile ilgili protokol çerçevesinde Orman İl Müdürlükleri işbirliğinde, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının da katılımı ile Adalet Ormanlarına fidan dikimi etkinlikleri kapsamından fidanlar toprakla buluşturuldu. ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ projesi kapsamında Mardin Adalet Ormanına yapılan dikime Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Mardin Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, idari ve adli yargı hakimleri ve cumhuriyet savcıları, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Metin Bozkurt, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Aslan ve cezaevi personellerinin katılımları ile 750 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Mardin’de 2017 yılından bugüne kadar Adalet Ormanına 3 bin 750 fidan dikimi yapıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 11 Kasım 2019 tarihinde ilki gerçekleştirilen ’Geleceğe Nefes Milli Ağaçlandırma Bayramında’’ 11 milyon fidanın ülkenin her köşesinde toprakla buluşturulacağı ve 2021 yılında ülke genelinde 84 milyon vatandaşın her birinin 3 adet fidan dikmek üzere toplamda 252 milyon fidan toprakla buluşturulması amaçlanırken, Türkiye’de ormanlık sahalarını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, toplumdaki ağaç ve orman sevgisi ile çevre konusundaki farkındalığın yükseltmek hedeflerine ulaşmak için her yıl kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ ağaçlandırma projesi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 425 bin fidan dikiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.