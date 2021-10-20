Lice’de 2050’e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı

Yapımı devam eden Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesini (SUKAP) denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalar tamamlandığında ilçenin 2050’e kadar altyapı ve içme suyu sorununun yaşanmayacağını belirtti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası ile ortaklaşa yapacağı Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Lice ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözecek olan projeyi yerinde inceleyerek, çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili yetkili personelden bilgi aldı. Tutşi, incelemelerde yaptığı açıklamalarda ilçenin isale hatlarının 1965’de, kanalizasyon hatlarının 1975 yılında yapıldığını söyledi. Eski isale ve kanalizasyon hatlarının Lice’de ihtiyaca cevap vermediğinin altını çizen Tutşi, yeni yapılacak hatlarla ilçenin büyük oranda sorunlarının çözüleceğini ifade etti.

“Kanalizasyon hatlarının yüzde 30’u tamamlandı”

Kanalizasyon hatlarının yüzde 30 oranında tamamlandığını belirten Tutşi, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 64 milyon 500 bin TL’ye mal olacak projede 43 kilometre kanalizasyon hattı, 41 km içme suyu ve 15 kilometrede isale hattı yenilenecek. Kanalizasyon yapım işlerinin yüzde 30’u tamamlandı. 10 kilometre uzunluğunda olan Tuzla isale hattında son teknoloji, modern 200’lük döktil borular kullanılacak”.

Projede ilçede 700 ve 500 metreküp kapasiteye sahip 2 adet de su deposunun yapılacağının bilgisini veren Tutşi, 700 metreküp kapasiteye sahip su deposunda çalışmaların yüzde 75’inin tamamlandığını dile getirdi.

Tutşi, projenin tamamlanmasıyla birlikte Lice ilçesinde 2050 yılına kadar kanalizasyon ve içme suyu sorununun yaşanmayacağını aktardı.

“DİSKİ 15 bin 722 kilometrekarenin tamamına hizmet götürüyor”

DİSKİ’nin, kentin en ücra köşesine 15 bin 722 kilometrekarenin tamamına hizmet götürdüğünü vurgulayan Tutşi, vatandaşların içme suyu ve kanalizasyon konusunda sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirtti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi çalışmalarını 1,5 yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyor.