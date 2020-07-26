Laleto Tekstilden kısa boylu kadınlara giyim önerileri

Merkezi İstanbul’da bulunan Laleto Tekstil bünyesinde çalışan tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kısa boylu kadınlara önerilerde bulunarak vücut tiplerine uygun giyinmeyi başarmaları takdirde ortaya harika kombinlerin çıkabileceğini söyledi.

Laleto Tekstil bünyesinde çalışan tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kısa boylu kadınlara giyim konusunda önemli tavsiyeler verdi. Kısa boylu kadınların istedikleri renk ve modellerde kıyafetleri giymekte özgür olduğunu kaydeden Dalmış, "Ancak, kombin yapma konusunda dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunuyor. Her şeyden önce Laleto Tekstil olarak, desen seçiminin çok önemli olduğunu dile getirmeliyiz. Büyük ve karışık desenlerin yanı sıra iç içe geçmiş renklerden meydana gelen kıyafetlerden uzak durmalısınız. Bunun nedeni ise büyük desenlerin kısa boylu kadınları olduğundan daha kısa ve basık gösterecek olmasıdır. İkinci tavsiyemiz ise uzun elbiseler giymeniz yönünde olacak. Enine çizgili ve çiçek desenli uzun elbiselerden uzak durduğunuz ve doğru renk seçimi yaptığınız takdirde istediğiniz uzun elbiseyi giyebilirsiniz. Bu konu hakkında söylenen uzun elbiseler kısa boylu kadınlara yakışmaz gibi şehir efsanesi cümleleri ciddiye almayın. Laleto Tekstil, kısa boylu kadınların hem şık hem rahat giyinmesi konusunda ısrarcı. Bu yüzden, yüksek bel jean giymeyi tercih etmelisiniz. Elbiseler hakkında bu kadar konuştuktan sonra sıra ayakkabılara geldi. Kısa boylu bir kadın olarak size en uygun ayakkabılar sivri burunlu olanlardır. Topuklu ayakkabı sevmiyor olabilirsiniz. Ancak, uzun gözükmek adına bu ayakkabılara mecbursunuz. Bilhassa bilekten bağlamalı sandaletler sayesinde ortaya kıyafetlerinizle uyumlu harika kombinler çıkartabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, aksesuar konusu da çok önemli. Vücudunuzla uyumsuz gözükecek büyük çantalardan ve iri takılardan uzak durmalısınız. Çapraz askılı çantalar, vücudunuza uygun minik çantalar, el çantaları, küçük ebatlarda sırt çantaları, minimal takılar, ince bel kemerleri gibi aksesuarlar sizin için son derece doğru bir tercih olacak. Kısa boylu kadınların pantolon boyuna da dikkat etmesi gerekiyor. Birçok kısa boylu kadın, daha uzun gösterdiğini düşünerek kısa pantolon giyiyor. Ancak, bileğin altında biten pantolonlar, sizin için çok daha doğru bir tercih olacaktır" dedi.