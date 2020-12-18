Kuruçay Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır’a yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerine de doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu söyledi. Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini dile getiren Yıldız, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini ifade etti. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bu kapsamda 2 milyon 350 bin dekar alanı sulayacak olan Silvan Projesinin depolama sulamalarından biri olan Kuruçay Barajı sulaması inşaatında 9 bin 450 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildi. 2020 yılı sonu itibariyle bu miktarın 10 bin 650 dekara çıkarılacak. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 50 bin 300 dekar tarım alan sulamaya açılacak. Projenin yüzde 18’lik kısmı tamamlandı. 8 kilometrelik sulama hattı ile 22 kilometrelik HDPE boru döşenmiştir. Ana boru hattı ve şebeke hatlarında boru döşeme ve sanat yapıları imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 38 milyon 560 bin lira katkı sağlanacaktır" dedi.