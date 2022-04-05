Kursiyerler hem öğreniyor hem de ihtiyaç sahiplerine iftar hazırlıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen Yenişehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açılan aşçılık kursunda kursiyerler, hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor, hem de Ramazan ayı boyunca günlük bin kişiye 4 çeşit iftar yemeği hazırlıyor.

Sosyal Belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle Gönül belediyeciliğine örnek olabilecek çalışmalar yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilçede kursiyerler tarafından günlük bin kişi için 4 çeşit sıcak yemek yapıldığını söyledi. Başkan Beşikci, Yenişehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açmış oldukları aşçılık kursunda kursiyerlerin ürettiği yöresel yemeklerin bin kişiye dağıtıldığını belirterek, “Ramazan ayı boyunca eğitimci aşçılarımız ve kursiyerlerimiz tarafından günlük olarak hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra belediye ekiplerimiz tarafından iftara hazır olacak şekilde evlerine teslim ediliyor. Yenişehir Belediyesi olarak sadece mübarek Ramazan ayında değil ilçemizde her zaman hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz’’ dedi.