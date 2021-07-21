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Kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ortamda yerine getirmeleri için ilaçlama çalışması yapıyor.

DİYARBAKIR 21.07.2021, 15:22
Kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ortamda yerine getirmeleri için ilaçlama çalışması yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, modern araç ve ekipmanlarla kent genelinde belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarıyla oluşabilecek hastalıkları engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği insan ve çevre sağlığına zararsız ilaçların kullandığı çalışmalarda, kurban satış ve kesim yerlerindeki oluşabilecek sivrisinek larvalarının oluşmasına engel olunuyor.

Yapılan uygulama sayesinde karasinek, sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların kurban alım satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlanıyor. İlaçlama ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kent genelindeki kesim ve satış yerlerindeki çalışmalarını sürdürecek.
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