Kulp’un yeni asri mezarlık yolunda parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesi işbirliğiyle Kulp Yeni Asri Mezarlığına ait yolda başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeni Asri Mezarlığına ait yolda başlatılan kilitli parke döşeme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, “Yapımını geçen yıl tamamladığımız Yeni Asri Mezarlığa ait yolda başlatmış olduğumuz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine aynı güzergah üzerinde bulunan Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi ile İmam Hatip Lisesine ait yolun yıpranmış olması sebebiyle bu güzergahımızda da başlatmış olduğumuz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık. Bu iki güzergahımızda başlatmış olduğumuz çalışmalarda 13 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşenerek yol çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan yol ulaşıma açılmış olup vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yol çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan her noktada aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.