Son Dakika
Kulp’un dağlarına mevsimin ilk karı yağdı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde önceki günden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
DİYARBAKIR 10.12.2021, 11:44
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde önceki günden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bin 200 metre yüksekliğe sahip Hesandin Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Hesandin Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.