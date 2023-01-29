Kulp’ta yılın ilk karı yağdı

Diyarbakır?ın Kulp ilçesinde günlerdir beklenen kar yağışı başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Kulp?a bir türlü kar yağmamıştı. Meteoroloji, beklenen kar yağışı için ocak ayının sonlarını işaret etmişti. Kulp ilçesine ilk kar düşmeye başladı. Kulp?ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Vatandaşlar, güne soğuk hava ve sis ile başladı. Yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu.

Öte yandan, kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı etkiledi. Kulp - Muş karayolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte bazı köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.