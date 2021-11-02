Kulp’ta üreticilere, yaş koza üretiminin artırılması eğitimi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde üreticilere yönelik, yaş koza üretiminin arttırılması konusunda eğitim verildi.

İpek böcekçiliği üretiminde önemli bir merkez olan Kulp ilçesinde üretiminin artırılması ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla yaş koza üretiminin artırılması farkındalık eğitimi verildi. Korona virüs salgını tedbirlerine uygun bir şekilde Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok amaçlı konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ipek böcekçiliğinde, Kulp’un şu anda yaş koza üretiminde Türkiye üretiminin neredeyse yüzde 50’sini karşılayan bir konumda olduğunu ve ilçesinin anlamda hem Diyarbakır’da öncü hem Türkiye genelinde öncü olduğunu söyledi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ürettikleri koza miktarının yıllara göre değişmekle birlikte 50 ton civarında olduğunu bunu 200 tona çıkarmak istediklerini söyledi.

Toplantı katılımcılara yaş koza üretiminin artırılması farkındalık eğitimin verilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanatlılar ve Evcil Hayvanlar Daire Başkanlığından görevli Gönül Öztürk, Kozabirlik Başkanı Ramazan Işık, mahalle muhtarları ve ipek böceği yetiştiricisi katıldı.