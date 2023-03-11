Kulp’ta, ipekböceği üreticilerine 10 bin adet dut fidanı dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kulp ilçesinde ipekböceği üreticilerine 10 bin adet dut fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

Dağıtım törenine, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, STK temsilcileri ve ipekböceği üreticileri katıldı. Kulp Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede yaş koza üretimini artırmaya yönelik 700 üreticiye her türlü desteği sunduklarını söyledi. Gözlet, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Diyarbakır Valiliğimiz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizce üreticilerimize uzun yıllardan beri besleme evlerinin yapımı, sulama göletleri, dut bahçeleri, dut fidanları, tel örgü, üretimde verimi artırmak için gerekli tüm malzeme destekleri yapıldı. Üreticilerimize bu destekleri sunan bakanlığımıza, valilik ve büyükşehir belediyesine, il ve ilçe kurum amirlerimize çok teşekkür ederim. Bizler ipekböceği yetiştiriciliğinde üretimi ve istihdamı artırmak, üretilen ipek ürünlerinin hak ettiği pazara ulaşmasını sağlamak için elimizdeki tüm gayretleri sarf ediyoruz” dedi.

Tören ipekböceği üreticilerine 10 bin adet dut fidanı dağıtımıyla sona erdi.