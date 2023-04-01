Kulp’ta ,’Gulik’ tezgahtaki yerini aldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan Gulik otu, bölgede işsizlere geçim kaynağı olurken, baharın gelmesiyle birlikte bu bitki pazarda yerini aldı.

Dağların zirvesinde büyük bir zahmetle toplanan ve halk arasında Gulik olarak adlandırılan ıspanak benzeri bitki pazarda satışa sunuldu. Bahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen Gulik gibi bitkiler işsizlere kısa süre de olsa geçim kaynağı oldu. Kulp’un dışında bölgenin birkaç ilinde daha yetişen Gulik, gencinden yaşlısına onlarca insan tarafından dağlardan toplanıp sofralara taşınıyor. Her sene normal şartlarda Mart ayının ilk haftasından itibaren toplanan Gülik, bu sene dağlarda kar yağışının fazla olması sebebiyle ve karların erimemesi nedeniyle yeni toplanmaya başlandı. Mayıs ayının başına kadar bulunabilen bu bitki yeni yeni yetişmesine rağmen kilogramı şimdilik 15 TL’den alıcı buluyor. Bitkinin kilogramı zamanla 10 liraya kadar düşüyor. Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde toplanan Gulik ve benzeri otları uzun süren yürüyüşün ardından birçok tehlikeye aldırmadan toplayan satıcılar, işsizlik nedeniyle bu yola başvurduklarını dile getirdi. Her yıl bahar mevsiminde bu işi yaptıklarını söyleyen Musa Taş, "Gülik ilçenin yüksek kesimlerinde yetişiyor. Bazen 20 kilometre yürüyerek bunları topluyoruz. Toplarken zorlanıyoruz ama yapacak başka bir iş olmadığı için biz de ekmeğimizi kazanmak için bu işi yapıyoruz" dedi.