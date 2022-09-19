Kulp’ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Kulp Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Kulp Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edilen programda Astsubay Kıdemli Çavuş Demet Çubukçu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmanın ardından tören sona erdi. Daha sonra Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, gaziler onuruna verilen yemekte şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek kendileriyle tek tek ilgilenip sohbet etti. Kaymakam Gözlet, “Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımıza kapılarımız ardına kadar açık. Taleplerinizi karşılamak ve sizlere hizmetin en güzelini sunmaya gayret ediyor, etmeye de devam edeceğiz. Yaşayan tüm gazilerimize sağlık ve esenlik diliyor bu şerefli günlerini kutluyorum” dedi.

Törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.