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Kulp’ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesinde çıkan yangında bir iş yeri ve bir ev kullanılmaz hale geldi.

DİYARBAKIR 26.09.2021, 12:32
Kulp’ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesinde çıkan yangında bir iş yeri ve bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi, Turgut Özal Parkı karşısında Ali Rıza Esmer’e ait dükkanın arkasında bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede dükkana ve Sedat Esmer’e ait müstakil eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Mahalle sakinleri ve itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması vatandaşları teselli etti.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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