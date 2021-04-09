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Kulp’ta afet bilinçlendirme eğitimi düzenlendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde vatandaşlara afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

DİYARBAKIR 09.04.2021, 16:08
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Kulp’ta afet bilinçlendirme eğitimi düzenlendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde vatandaşlara afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi’ne ait konferans salonunda gerçekleştirilen afet bilinçlendirme eğitimi programında AFAD arama ve kurtarma teknisyenleri İhsan Oruç, Fırat Kaya ve Mahmut Kocakaya tarafından afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, "Hayatın içinde var olan afetlerle ne zaman karşılaşacağımızın belirli bir zaman dilimi olmadığından her zaman için bilinçlenmiş bir şekilde hazır olmalıyız. Kurum olarak ilçemizde bu bilinci yaygınlaştırmak amacıyla bu eğitim programını düzenledik. Olası bir afet durumunda can ve mal kaybını önlenmesi için alınması gereken faydalı bir eğitim oldu. Eğitim programına katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
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