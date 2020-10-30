Kulp’ta 48 kiloluk Diyarbakır karpuzu yetiştirildi
DİYARBAKIR’DA, KENTİN İSMİ İLE ÖZDEŞLEŞEN YERLİ KARPUZLARIN İLK DENEMESİNDE KULPLU ÇİFTÇİ, 48 KİLOLUK KARPUZ ÜRETTİ.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir çiftçi, kentin ismi ile özdeşleşen yerli karpuz ekimine başladı. Çiftçi ilk denemesinde 48 kiloluk karpuz üretmeyi başardı.
Kulp Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle deneme amaçlı Diyarbakır karpuzu yetiştiriciliği yapıldı. İlk deneme olmasına rağmen 48 kiloluk karpuz üretildi. Kulp Ziraat Odası Başkanı Uğur Akdeniz, geçtiğimiz dönemlerde ilçede karpuz yetiştirildiğini daha sonra üretimin durduğunu söyledi. Akdeniz, ’’Deneme amaçlı ilkbaharda, Diyarbakır karpuzunun tohumunu alıp burada birkaç çiftçimize verdik. Toprağımızın karpuz yetiştiriciliğine elverişli olup olmadığını öğrenmek amacıyla geçen günlerde İnkaya Mahallesinde karpuz yetiştiriciliği yapan Recep Tayfur çiftçimizin yanına gittim. Gördüğümüz manzara bizi gerçekten çok mutlu etti. Çiftçimiz 48 kilogramlık karpuz yetiştirdiğini öğrendik. Bizim iklimimizin ve toprağımızın karpuza elverişli olduğunu gördük. Bu ilk ekimimiz olduğu için biraz acemilik çektik. Seneye Diyarbakır Karpuz Festivaline katılmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimize ek gelir kaynağı oluşturmak amacıyla bu konuda ilgili kurumlarla irtibat halinde olacağız ve gerekli destekleri sağlamak için çaba sarf edeceğiz’’ dedi.
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