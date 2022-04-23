Kulp’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen 23 Nisan kutlamaları 2 yıl aradan sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde hünerlerini sergileyen Kulplu çocuklar, izleyenleri büyüledi. Kulp ilçesi merkez yeni mahallede bulunan Pasur Belediyespor Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından dans, şiir, folklor gibi gösterileri yapıldı. Çocukların yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. İzleyenler gösterileri ayakta alkışlarken Gösteriyi izlemeye gelen veliler de çocukların bu tür etkinlikler sayesinde öz güvenlerinin arttığını söyledi. Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Murat Karameşe sunuculuğunda başlayan tören Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet tarafından halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya yaptı.

Öğrenci gösterileriyle devam eden tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet, Cumhuriyet Savcısı Barış İslamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür ve İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan tarafında ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.