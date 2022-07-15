Kulp’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde FETÖ darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Kulp ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında Merkez Camiinde Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi. Kulp Merkez Camisinde düzenlenen programa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.