Kulp mart ayında yağan karla beyaza büründü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi, mart ayında yağan karla beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, bazı kırsal köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji, 12 Mart akşamından itibaren Batman’ın Sason, Kozluk, Siirt’in Baykan, Şirvan, Pervari ve Diyarbakır’ın kuzeyi Dicle, Hani, Lice, Kulp ile Şırnak’ın doğusunda Beytüşşebap, Uludere’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı. Kulp ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış ile bazı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimi geçerken, kırsal köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kuvvetli kar yağışının 14 Mart sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.