Kulp İslamköy Kütüphanesi, kitap bağışı bekliyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı İslamköy Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla oluşturduğu kütüphane için kitap desteği bekliyor.

1990’lı yıllara kadar okul olarak faaliyet yürüten ve daha sonra harabeye dönen yapı büyük bir çabayla kütüphaneye dönüştürüldü, şimdi de kitap toplamak için kampanya başlatıldı. İslamköy doğumlu yazar Abdullah Aren Çelik’in öncülüğünde yürütülen çalışma, pek çok gönüllünün desteğiyle bu noktaya ulaştı. Kütüphanede kitap eksikliklerinin tek olduğunu belirten Çelik, “Sevgili kitap dostları, yaklaşık iki sene önce uzak bir dağ köyünde kütüphane yapmaya karar verdik. Nihayet bu emeğimizin karşılığını aldık, kütüphanemiz tamamlandı. Bu güzel mekanın taşında, toprağında emeğimiz, alın terimiz var. Halihazırda yalnızca kitap eksiğimiz kaldı. Biz düşündük ki, siz de bu çabaya bir kitapla da olsa katkı sunmak istersiniz belki” dedi.