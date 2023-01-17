Kullanım tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet yürüten pastane, tatlı imalathaneleri ve satış noktalarında denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi. Denetimde, ekipler, iş yerlerinin hijyen durumunu, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ile tatlıda kullanılan ürünleri, fiyat tarifesi, gramaj- dara hilesini kontrol etti.

Prosedüre uymayan gıdalar imha edildi

Yapılan çalışmalarda son kullanım tarihi geçmiş 200 kilogram fıstık, ceviz içi ile pastacılık malzemesine el konularak imha edildi.

Denetimlerde mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı tutuldu. Olumsuzluk tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.