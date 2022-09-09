‘Kukuli Konserleri’ Ceylan Karavil Park AVM’de minik hayranlarıyla buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM, okul dönüşü etkinlikleri çerçevesinde Kukuli çizgi film karakterlerini minik hayranlarıyla buluşturuyor.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM’de, düzenlenen etkinlikler çocuklara okul dönüşü keyfini doyasıya yaşatmaya devam diyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden Kukuli, 8-11 Eylül tarihlerinde Ceylan Karavil Park AVM’de minik ziyaretçileriyle buluşuyor.

Çocuklar, şarkı ve oyunlarla dolu Kukuli Konserlerini Ceylan Karavil Park AVM’de ücretsiz olarak dinleme ve izleme şansı bulup, eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir vakit geçirme fırsatı yakalayacak.

Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Ceylan Karavil Park, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kukuli Konserleri, 8-11 Eylül tarihlerinde saat 14.00-16.00-18.00 seanslarında Ceylan Karavil Park AVM’de minik hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.