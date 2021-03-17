Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Diyarbakır’a yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarının su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi. Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları devam eden Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı işinin tamamlanması ile sulama suyunun 71 bin 350 metre uzunluğundaki ana kanal vasıtasıyla P-3 pompaj sulaması işine aktarılmasıyla 239 bin 690 dekar tarım alanının sulanması sağlanacak. Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı işinde 5 bin 437 metre uzunluğundaki iletim kanalında çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor. Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı işinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine yıllık 191 milyon liralık net gelir artışı sağlanması hedefleniyor” dedi.