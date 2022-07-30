KPSS’ye hazırlanan gençlere gezi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı İlk Bahar Millet Kıraathanelerindeki kütüphanelerde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan gençler, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’ya motivasyon gezisine çıktı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanvekili Murat Beşikci’nin talimatları ile İlk Bahar Millet Kıraathanelerindeki kütüphanelerde eğitimlerini sürdüren gençlerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ‘de başarılarını ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Şanlıurfa’da bulunan tarihi ve kültürel mekanları gezdirildi. KPSS hazırlanan gençler için düzenlenen ve bir gün süren motivasyon gezisi çerçevesinde gençler Şanlıurfa, Halfeti, Balıklıgöl ve Göbeklitepe’yi gezdi. Geziye katılan gençler Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci’ye kendilerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Yenişehir Belediyesi kütüphaneleri ile bizlere hem ders çalışma imkanı sunmakta hem de bu tür gezi ve farklı etkinlikleri düzenleyerek bizlerin yanında olduğunu bilmek aslında moral ve motivasyonumuzu daha fazla artırmaktadır” ifadelerini kullandı.