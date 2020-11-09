Köy okulu öğrencileri hem öğreniyor hem de eğleniyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki köy okullarında okuyan öğrencileri eğitmek, eğlendirmek, onların motivasyonlarını arttırmak amacıyla Hacivat Karagöz gölge oyunu ve kukla gösterisi gerçekleştirdi.

Kayapınar Belediyesi, ilçede eğitim, kültür ve sosyal aktivitelere yönelik projelerini sürdürüyor. Belediye Kültür Müdürlüğünce hazırlanan Çocuklar Gülsün Diye Proje kapsamında ilçe sınırları içerisindeki köy okullarında öğrenim gören öğrencileri eğitmek, eğlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve kukla gösterisi yapıldı. İlçeye bağlı köy ve mezralardaki ilk ve ortaokulları kapsayan etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bugüne kadar 4 bine yakın öğrencinin izlediği etkinliğin 32 kırsal mahalledeki 5 bin öğrenciyi kapsayacak.

“Çocuklarımızı güldürmeye ve eğitmeye çalışıyoruz”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çocukların farklı çizgi filim karakterlerini izlediklerini, Amerikan çizgi film karakterlerinin hepsini bildiklerini, ancak Türk edebiyatında ve tarihinde önemli karakterleri bilmediklerini söyledi. Kaymakam Koç, “Özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımız gülsün istedik. Bu yüzden Hacivat-Karagöz’ü getirdik. Bir taraftan çocuklar gülüyor, bir taraftan milli edebiyatımızda kültürümüzde önemli olan şahsiyetleri de tanıyorlar. Yaklaşık 32 kırsal okulumuzda, 5 bin öğrencilerimize bu gösteriyi yapıyoruz. Bunlarla çocukları, güldürmeye, eğlendirmeye ve eğitmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz unutulmaya yüz tutmuş bu oyunları seyrederek kültürümüzü tekrar canlandıracaklardır” dedi.