Korona virüs kahramanlarına yemek ikramı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından sağlık çalışanları ve hastalara iftar yemeği verildi.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede pandemi hastanesi görevini yürüten Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ve hastalara yemek ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve hastane personelinin bulunduğu 320 kişiye yemek servisi yapıldı. Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen kontrolü yapılan yemek paketleri Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane yönetimine teslim edildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, korona virüs salgını salgını nedeni ile mücadelede pandemi hastanesi görevini yürüttüklerine dikkat çekerek bu zorlu süreçte yapılan jestin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Başkan Beyoğlu’na destekleri için teşekkür eden Dr. Karakoç, "Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyarbakır’da pandemi hastanesi olarak görev yapıyor, Bağlar Belediyesi de bu mübarek Ramazan gününde bütün ekibiyle iftar programı neticesinde hastanemize gelmiş bulunuyor. Bizler bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Diyarbakır için özellikle çağrımız iller arasında geçişler açıldı, valimizin yaptığı açıklamada 16-19 Mayıs arası sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da olmayacağı yöndeydi. Bütün vatandaşlarımız yine bir kısıtlama varmış gibi aynı şekilde izolasyonlarını koruması ve temastan kesmemiz. Bu mücadele hepimizin birlikte başaracağız" dedi.

Bağlar Belediyesi Sağlık işleri Müdürü Veysi Çelebi ise sağlık çalışanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak istediklerini kaydetti. Çelebi, “Şuanda burada bulunmamızın asıl sebebi, Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun özverili çalışmalarının bir yansımasıdır. Bağlar tarih yazıyor, hizmet görüyor. Belediye Başkanımızın kendilerine yönelik çok güzel duyguları ve temennileri var, 320 kişiye iftar yemeğimizle moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık" diye konuştu.