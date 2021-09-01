Konya’dan gelen görme engelliler Diyarbakır’ı hissetti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Konya’dan kenti gezmeye gelen görme engelli vatandaşları ve ailelerini Dicle Vadisi Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi, Görmeyenleri Koruma Derneği öncülüğünde kente gelen engelli vatandaşları Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını rehberler eşliğinde gezdirdi, tarihi ve kültürel yerlerle ilgili bilgilendirildi. İçkale, Hz. Süleyman Cami, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, Dört Ayaklı Minare ve Ongözlü Köprü’yü kapsayan geziden görme engelli vatandaşlar Diyarbakır’ı hissetti. Büyükşehir Belediyesi, gezinin ardından görme engelli vatandaşları ve ailelerini Dicle Vadisi Sosyal Tesisleri’nde ağırlayarak çeşitli ikramlarda bulundu.

“Hissederek çok sevdik”

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, Diyarbakır’ı görmeseler de hissederek çok sevdiklerini söyledi. Konya’ya döndüklerinde Diyarbakır’da yaşadıklarını, hissettiklerini anlatacaklarını ve ilerde tekrar kenti ziyaret etmek istediklerini kaydeden Özağan, başta Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, olmak üzere gezide emeği geçenlere teşekkür etti. Görme engelli Fatma Meral ve Elmas Pınar ise rehberlerin anlatımlarından Diyarbakır’ın tarih kokan bir şehir olduğunu hissettiklerini dile getirdi.