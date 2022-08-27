“Konuk Evi Kız Yurdu” sayesinde üniversite hayallerine kavuştular

Diyarbakır’da kırsalda yaşayan kız çocuklarına yönelik açılan “Konuk Evi Kız Yurdu”nda eğitim görüp Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren 100 kişiden 61’i üniversiteye yerleşerek hayallerine kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde geçen yıl hizmete açılan "Konuk Evi Kız Yurdu", geçen yılın eğitim ve öğretim sezonunda öğrencilere ücretsiz barınma ve eğitim imkanı sağladı. Kırsalda eğitim imkanına ulaşmada zorluk çeken kız çocuklarına yönelik hizmet verilen yurtta, lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlandı. Dersliklerin yanı sıra kütüphane, bilgisayar ve satranç odası ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin de yer aldığı yurtta alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün eğitim verdi. Eğitimin ardından sınava giren 100 öğrenciden 61’i aralarında tıp, hukuk ve eczacılık fakültelerinin de olduğu çeşitli bölümlere yerleşerek hayallerini gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, kız yurdunun lise ve dengi okullardan mezun olan öğrencilerin barınabileceği bir yurt olduğunu söyledi. Yurdun, kırsal mahallelerde bulunan öğrencilerden oluştuğunu belirten Buğday, “Yurdumuz, maddi durumu iyi olmayan ve evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimizin kaldığı yerdir” diye konuştu.

7 derslikte 19 öğretmen eşliğinde eğitim

7 derslikte 19 öğretmen eşliğinde öğrencilerin eğitim aldığını belirten Buğday, eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda da geliştiğini kaydetti. Öğrencileri en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Buğday, “Biz haftalık olarak planlarımızı kültürel faaliyetlerle de süslüyoruz. Tiyatrolara götürüyoruz, sinemaya götürüyoruz, piknikler yapıyoruz, konserlere götürüyoruz. Haliyle buradaki öğrencilerimiz sıkılmıyor. Hatta belki köyde ya da ilçede yapmadığı şeyleri de burada yapmış oluyor” dedi.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Rojin Kılıç, kız yurduyla sosyal medyadan tanıştığını söyledi.

İlk girdiği sınavdan yeterli puanı elde edemediğini ve Büyükşehir Belediyesi’nin kız yurdunda sınava tekrardan hazırlanma kararı aldığını aktaran Kılıç, “Burada hazırlık eğitimi veriliyordu. TYT, AYT’ye hazırlanıyorduk. Tabi bunun yanında kültürel aktiviteler de yapılıyordu. Şehirleri geziyorduk, tiyatrolar oluyordu. Onun dışında burada eğitimler veriliyordu. Uyanış derslerimiz vardı. Yani sadece ders odaklı bir yer değil burası” şeklinde konuştu.

“Her açıdan burası çok iyi”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne yerleşen Beyza Canlı da kız yurduyla daha önce tanışamadığı için üzgün olduğunu kaydetti. Eğitmenlerden büyük destek aldığını belirten Canlı, “Keşke daha önceden gelseydim. Çünkü her açıdan burası çok daha iyi. Ev ortamında çalışmaktansa burada çalışmak, aynı maratonu yaşayan öğrencilerle çalışmak çok iyi motive ediyor. Moralimin bozulduğu anda bile öğretmenler sayesinde ayakta durdum. Buradaki hocalarımın daima bana olan güvenleri de beni çok motive etmişti. Göndereceğiz seni, kazanacaksın, diyorlardı” diye belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanan Rojin Avcı da yurdun kendisini geliştirmek için elverişli bir ortam olduğunu vurgulayarak, “Disiplini ve ders ortamı çok güzeldi. Her sabah mesela derse iniyorduk. Etütlerimiz oluyordu. Güzel bir ders ortamıydı” diye aktardı.

“Eğer gerçekten üniversite hayaliniz varsa buraya gelin”

Yurdun öğrenciler için faydalı olduğunu aktaran Avcı, şöyle konuştu:

“Buranın gerçekten çok büyük bir katkısı oldu bana. Özellikle branş hocalarım o kadar çok iyi ilgilendi. Kazandığımızda bizden çok onlar sevindiler, mutlu oldular. Bana çok şey kattı burası. Hayallerime ulaştım. Eğer gerçekten üniversite hayaliniz varsa buraya gelin. Çünkü gerçekten güzel bir ders ortamı var” dedi.