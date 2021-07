Konservatuar adayları Bağlar Belediyesi’nin desteğiyle sınavlara hazırlanıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, üniversite adaylarına yönelik açtığı ücretsiz TYT-AYT kurslarından sonra konservatuar adayları için de önemli bir hizmeti devreye soktu. Belediyenin sunduğu imkanlarla 60 öğrenci, 4 uzman hoca tarafından Ağustos ayında yapılacak sınavlara hazırlanıyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eğitime yönelik desteğini yeni bir çalışmayı hayata geçirerek sürdürüyor. Son iki yılda ücretsiz TYT-AYT kurslarıyla imkanı olmayan çok sayıda öğrencinin önemli üniversitelere yerleşmesini sağlayan belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu kez konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerindeki müzik bölümü özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilere sınav öncesi ücretsiz hazırlık kursu çalışması başlattı. Ayşe Şan Parkı’nı bunun için gençlere tahsis eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun desteğiyle 60 öğrenci, 4 uzman hoca tarafından Ağustos ayındaki sınavlara hazırlanıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak hazırlanan ücretsiz kurs imkanı öğrencilerin yüzünü güldürdü.

“Her konuda yanınızda yer almaya devam edeceğiz”

Çalışma yapan öğrencileri ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek her konuda yanlarında olduklarını ifade etti ve başarı dileğinde bulundu. Başkan Beyoğlu, “Ücretsiz TYT-AYT kurslarımızla önemli bir hizmet sunduğumuz çocuklarımıza şimdi de özel yetenek sınavları için imkan sağlıyoruz. Burada iyi hazırlanarak inşallah hayalini kurdukları bölümlere ve üniversitelere yerleşecekler. Biz her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizim için çocuklarımızın eğitimi ve geleceği her şeyden önemlidir. Onların başarısı bizi ziyadesiyle mutlu ederek buna benzer yeni projelere teşvik edecektir” dedi.

Sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirten öğrenciler, böyle bir ortamı hazırladığı için Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.