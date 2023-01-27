Kitap kafelere sömestr tatilinde yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Millet kıraathanesi ve kitap kafeler okulların sömestr tatiline girmesiyle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Yenişehir’de Millet Kıraathanesi, Bağlar ’da Kardeşlik Parkı, Kayapınar’da Kent Meydanı ve Tema Park Kitap Kafe kütüphaneleri her gün 08.00 - 21.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

Sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışan ve kitap okuyan gençlere ücretsiz çay ikramları da yapılıyor. Tema Park Kitap Kafeleri hizmetlerinden yararlanan Taha Tan, her gün buraya gelerek kitap kafeyi aktif olarak kullandığını söyledi.

Sessiz bir ortamda ders çalıştığı için Tema Park Kitap Kafe’den çok memnun olduğunu belirten Tan, ayrıca ücretsiz olarak çay ve kahve içebildiklerini ifade etti. Tan, Kitap kafedeki hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.