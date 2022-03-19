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Kişisel antrenör Özkök’ten vücut geliştirme önerileri

Yaklaşık 12 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından vücut geliştirme antrenörlüğüne yönelen Mehmet Rıfat Özkök, vücutlarını geliştirmek isteyen vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

DİYARBAKIR 19.03.2022, 10:40
Kişisel antrenör Özkök’ten vücut geliştirme önerileri

Yaklaşık 12 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından vücut geliştirme antrenörlüğüne yönelen Mehmet Rıfat Özkök, vücutlarını geliştirmek isteyen vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Profesyonel futbol hayatından sonra vücut geliştirmeye yönelen 2015 yılı WABBA Dünya Şampiyonasında “Body-Fitness Dünya Şampiyonu” olan Mehmet Rıfat Özkök, tecrübelerine güvenerek bu alanda ilerlemek isteyenler için önerilerde bulundu. Bu işe girişenlerin kendilerine inanarak yola çıkması gerektiğini kaydeden Özkök, bunun başarıyı da beraberinde oluşacağını söyledi. Kararlı, inançlı ve düzenli davranmanın başlangıç noktasında atılmasının gereken ilk adım olduğunu aktaran Özkök, “Vücudunuzun geliştirmek istediğiniz bölümlerine yönelin ve buna uygun bir programla çalışın. En büyük hatalardan bir tanesi de ısınma egzersizlerini atlamak oluyor. Eğer bunları gerçekleştirmezseniz kaslarınızı asıl antrenman temposuna hazırlayamaz ve istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Gün içerisinde kas gelişimini destekleyecek öğünlere yer vermek, az ve sık tüketmek vücudunuz için ideal olacaktır. Bol bol su tüketimi ile egzersizler esnasında terleme yoluyla kaybettiğiniz suyu ve mineralleri tekrar kazanacaksınız. Elbette vücut geliştirmek için sıkı çalışmak oldukça önemli oluyor. Fakat programınızı hazırlarken bir aylık ağır çalışmadan sonraki bir ayı hafif, aynı zamanda sık antrenmanlarla atlatın” dedi.

2015 yılı WABBA Dünya Şampiyonasında “Body-Fitness Dünya Şampiyonu” olan Mehmet Rıfat Özkök, vücut geliştirmek isteyenlerin bu alanda yapacakları çalışmaları artık yaşam tarzlarının bir parçası olduğunun onlara çok fazla yararı dokunacağına değindi. Özkök, “Vücut geliştirmede kullanabileceğiniz ve fayda sağlayacak bileşik egzersiz yöntemi, hem güç hem de zaman açısından oldukça yararlı olacaktır. Tek seferde yalnızca tek ya da iki küçük kas grubuna odaklanmak, var olan potansiyeli tam olarak kullanma olanağı sağlayacaktır. Ağır kaldırma hareketlerinin doğru gerçekleştirilmesi de merkezi sinir sisteminin korunması adına önemli bir konu olmakta ve hatalı yapıldığında kaslarda yıpranma oluşmaktadır. Eğer devamlı olarak aynı yerde kaldığınızı hissediyor ve ilerleme kaydetmiyorsanız, mutlaka egzersizlerinizi değiştirmelisiniz. Eğer bir değişim yaşanmıyorsa aynı antrenmanı iki haftadan fazla devam ettirmemelisiniz” diye konuştu.

Sağlıklı yaşam şeklinin benimsenmesinin de gerekliliğini vurgulayan Antrenör Mehmet Rıfat Özkök, dinlenme döneminin de atlanmaması gerektiğini belirtti. Her ağırlık kaldırma şeklinde çalışmalar içeren günlerin sonrasında bir gün dinlenmeye kasların ihtiyacı olduğunu ifade eden Özkök, özellikle yanlış çalışmalarla yönlenmelerin önüne geçilmesi adına vücut geliştirme alanında uzmanlık gösteren bir antrenmana başvurmanın önemli olduğunu vurguladı.

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