Kışın tatlıların oda sıcaklığında muhafaza edilmesi önerisi

Kışın tatlıların muhafazasıyla ilgili öneride bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay, tatlıların bozulmaması için oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara ve Diyarbakır’da şubeleri bulunan, yaptığı tatlıları dünyanın farklı ülkelerine gönderen ve yarım asırdır lezzet yolculuğuna devam eden Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay, kışın tatlıların nasıl muhafaza edilmesi hakkında öneride bulundu. Kış aylarında tatlıların daha çok tüketildiğini ve muhafaza etme koşullarının daha rahat olduğunu söyleyen Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay, ”Kışın tatlı tüketimi daha fazla muhafaza şartları daha kolay ve rahat, yazın hava sıcaklığından dolayı muhafaza etmek için tatlıları buzdolabına bırakıyoruz. Kışın ise normal oda sıcaklığında 1 hafta 10 gün tatlıların dayanma süresi oluyor. Normal oda sıcaklığında tatlıları kışın muhafaza edebiliriz” dedi.