Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinde ‘Mavi’ liste adayı olarak yarışan iş adamı Musa Karagöz, kısa zamanda uzun bir yol kat ettiklerini ve bu süreçte kendilerini destekleyen tüm seçmenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Seçimi kaybetmediklerini aksine çok güzel işler başardıklarını dile getiren Musa Karagöz, seçim süreci boyunca destek verenlere teşekkür etti. Karagöz, “Kentimize olan sevdamızın bir gereği olarak birlikte önemli bir yola çıktık. Her birimiz canla başla mücadele ettik. Kentimizde yeni bir umudu yeşerttik. Kısa zamanda uzun bir yol kat ettik. Birlikte güç olduk, tek vücut olduk, fikir arkadaşı olduk, canla başla emek verdik, bakış açılarımızı birleştirip, görüş yelpazemizi genişlettik. Her türlü ayak oyunlarına rağmen birçok kesimin cesaret edemediği bir yola çıktık, birlikte direndik. Bundan sonraki süreçte de dostluğumuzun, muhabbetimizin ve dayanışmamızın süreceğini umut ediyoruz. Her son aslında yeni bir başlangıçtır. Bizler mavi liste olarak bundan sonraki süreçte de dayanışmamızı sürdürecek ve bir kartopu gibi büyüyeceğiz. Bir çığ olacağız günün birinde ve mutlaka bu bozgun düzene bir dur diyeceğiz. Bu anlamda emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.