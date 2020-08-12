Kaymakam Vardar, denetimlere katılıp vatandaşın taleplerini dinledi

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı 2’nci koronavirüs denetimlerine katıldı. Kaymakam Vardar, vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde en kapsamlı 2’nci denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda vaka sayılarının artış olduğu kentlerden Diyarbakır ve ilçelerinde de iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetimlere katılan Hazro İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, esnaf ve vatandaşlara maske ile sosyal mesafe uyarısında bulundu. Halkın içine karışarak gezilerine devam eden Kaymakam Vardar, ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi.