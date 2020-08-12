Kaymakam Vardar, denetimlere katılıp vatandaşın taleplerini dinledi
HAZRO İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ FERHAT VARDAR, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN TALİMATIYLA TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN EN KAPSAMLI 2’NCİ KORONA VİRÜS DENETİMLERİNE KATILDI. KAYMAKAM VARDAR, VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP, TALEPLERİNİ DİNLEDİ.
Diyarbakır’ın Hazro İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı 2’nci koronavirüs denetimlerine katıldı. Kaymakam Vardar, vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde en kapsamlı 2’nci denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda vaka sayılarının artış olduğu kentlerden Diyarbakır ve ilçelerinde de iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetimlere katılan Hazro İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, esnaf ve vatandaşlara maske ile sosyal mesafe uyarısında bulundu. Halkın içine karışarak gezilerine devam eden Kaymakam Vardar, ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi.
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