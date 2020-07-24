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Kaymakam Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
DİYARBAKIR'IN BİSMİL İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAMZA TÜRKMEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA KURBAN BAĞIŞINDA BULUNDU.
DİYARBAKIR 24.07.2020, 15:23
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş’a vekaletle kurban bağışını yapan Kaymakam Türkmen, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu belirterek, herkesi kurban bağışında bulunmaya davet etti.
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