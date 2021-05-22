Kaymakam Türkmen, Tepe Mahallesi’nde cami açılışına katıldı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Tepe Mahallesi’nde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Selahaddin-i Eyyübi Cami’sinin açılışına katıldı.

Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan caminin açılışına Kaymakam Türkmen’in yanı sıra, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Türkmen, Selahaddin-i Eyyübi Cami’sinin yapımının tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Kaymakam Türkmen, “Bu cami yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah burada kılınan tüm namazlar, yapılan ibadetler, emeğe geçenlere, emeği geçenlerin ailelerine sevap hanelerine işlensin. Bu cami, birlik ve beraberliğimiz ve kardeşliğimizin artırılmasına vesile olsun” dedi.

Daha sonra bu caminin yapımında emeği geçen, H. Ali Bilmez, H. Ahmet Çelebi ve H. Kemal Akgül’e Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen tarafından plaket takdim edildi.