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Kaymakam Türkmen filyasyon ekipleri ile buluştu
DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAMZA TÜRKMEN, KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELEDE GÖREV YAPAN FİLYASYON EKİPLERİNE MORAL ZİYARETİNDE BULUNDU.
DİYARBAKIR 02.10.2020, 15:22
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, korona virüs salgını ile mücadelede görev yapan filyasyon ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Türkmen, sabah kahvaltısında filyasyon ekipleriyle bir araya geldi. Kaymakam Türkmen, korona virüs ile mücadelede halkın hastalıktan korunması, tedavisi, test alınıp teşhis konulması sürecinde hastalığı kontrol altında tutmada başarılı ve etkin çalışmalarından dolayı Bismil İlçe Sağlık Müdürü Abdulkerim Okan Kum ve başarılı filyasyon ekiplerini tebrik etti. Kaymakam Türkmen, filyasyon ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.
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