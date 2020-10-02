Kaymakam Türkmen filyasyon ekipleri ile buluştu

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, korona virüs salgını ile mücadelede görev yapan filyasyon ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Türkmen, sabah kahvaltısında filyasyon ekipleriyle bir araya geldi. Kaymakam Türkmen, korona virüs ile mücadelede halkın hastalıktan korunması, tedavisi, test alınıp teşhis konulması sürecinde hastalığı kontrol altında tutmada başarılı ve etkin çalışmalarından dolayı Bismil İlçe Sağlık Müdürü Abdulkerim Okan Kum ve başarılı filyasyon ekiplerini tebrik etti. Kaymakam Türkmen, filyasyon ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.