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Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı
DİYARBAKIR'IN BİSMİL İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAMZA TÜRKMEN, ENGELLİ VATANDAŞI EVİNDE ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI.
DİYARBAKIR 05.10.2020, 11:25
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.
Kaymakam Hamza Türkmen, engelli vatandaş Yusuf Bingöl’ü evinde ziyaret etti. Başkan Türkmen, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bingöl ailesi, Kaymakam Hamza Türkmen’e teşekkür etti.
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