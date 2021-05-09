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Kaymakam Öztürk’ten şehit annelerine anlamlı ziyaret

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutladı.

DİYARBAKIR 09.05.2021, 19:04
Kaymakam Öztürk’ten şehit annelerine anlamlı ziyaret

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz’ın annesi Raife Yılmaz’ı ziyaret eden Kaymakam Öztürk, kendisine Anneler Günü için hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Anneler Günü ziyaretlerine devam eden Ergani Kaymakamı Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Askeri Çoban’ın eşi Makbule Çoban’ı da evinde ziyaret etti. Şehit Askeri Çoban’ın eşi Makbule Çoban’ın Anneler Gününü kutlayan Kaymakam Öztürk, kendisine Anneler Günü için hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Yılmaz ve Çoban, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.
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