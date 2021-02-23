Kaymakam Öztürk, sanayi esnafını ziyaret etti

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Silvan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Esnaf ve sanatkarlarla sohbet eden Kaymakam Öztürk, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirterek, küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen en büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Kaymakam Öztürk, "Silvan küçük bir ilçe değil 100 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Bununla birlikte turizm potansiyeli yüksek olan bir tarihi kenttir. Bu tarihi kentin turizme kazandırılması ve OSB’nin kurulması için gerekli çalışmaları destekleyeceğiz. Bu anlamda çalışmalar da yürütülmektedir" dedi.

Sanayi sitesi esnafı da ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.