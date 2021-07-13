banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Kaymakam Öztürk, Kur’an Kursu öğrencileriyle sohbet etti

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cami-i Kebir’de açılan Kur’an kursunu ziyaret edip bir süre sohbet etti.

DİYARBAKIR 13.07.2021, 15:23
Kaymakam Öztürk, Kur’an Kursu öğrencileriyle sohbet etti
banner502

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Cami-i Kebir’de açılan Kur’an kursunu ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, Kur’an-ı Kerim eğitimi veren hocalara ve eğitimden faydalanan öğrencilere başarılar diledi.
Yorumlar (0)
banner501